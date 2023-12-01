Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у петербургского расчленителя Соколова Понасенков отсудил у историка Соколова 320 тысяч рублей за кражу научных трудов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Понасенков

Публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выиграл суд против историка Олега Соколова, отбывающего срок за убийство и расчленение аспирантки, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, Соколов должен выплатить Понасенкову 320 тысяч рублей за кражу его научных трудов.

Как сообщает SHOT, блогер подал в суд на бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета за то, что он присвоил его исторические идеи и концепции. По информации канала, публицист остался доволен решением суда, его адвокаты считают, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова, а также из заработанных им денег, если осужденный работает в местах лишения свободы.

Отмечается, что Понасенков до этого дважды выигрывал в судах против Соколова. Блогер несколько лет назад обвинил доцента СПбГУ в краже своих трудов. Соколов все отрицал и даже обвинял публициста в том, что именно из-за его действий убил и расчленил студентку Анастасию Ещенко. По его словам, провокатор оказал на него «психотравмирующее» действие.

Ранее суд во второй раз отказался исключить Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Представитель Министерства юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, потому что записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».