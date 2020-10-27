Понасенков объяснил, почему ему завидует доцент Соколов

https://static.news.ru/photo/44643a5c-1857-11eb-a06f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Понасенков Фото: Евгений Понасенков/facebook.com

Эпатажный публицист Евгений Понасенков считает, что историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завидовал ему. Об этом он заявил в интервью телеведущей Елене Ханге.

Соратники называли Соколова «сиром», но публицист пошутил, что он «сир с плесенью». По его мнению, доцент СПбГУ подменял свою жизнь игрой в реконструкцию.

Олега называют историком, хотя по сути это не так. Он реконструктор. Это ряженые в фольге бегают по полю. Олег был всего лишь доцентом. В 64 года доцентом провинциального вуза, его ставка — 15 тысяч рублей. То, что он доцент, его страшно мучило, давило и уничтожало. Конечно, он завидовал мне, моим полным залам с лекциями, он дико завидовал, — цитирует Понасенкова «Вечерняя Москва».

Сам Понасенков учился на историка в МГУ, но диплома не получил. После университета молодой человек писал колонки для разных изданий, вёл программы о культуре на телеканалах, поставил несколько спектаклей и стал популярным YouTube-блогером. Он позиционирует себя как крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона.

Понасенков написал две книги про войну 1812 года. Одну из них под названием «Первая научная история войны 1812 года» выпустило АСТ. Книгу раскритиковали представители академической науки. И именно из-за неё начался конфликт с петербургским профессором.

Сам Понасенков, уже после громкого убийства, заявил, что предупреждал руководство вуза об опасном поведении преподавателя. Он призвал полицию Санкт-Петербурга проверить похожие случаи убийств за последнее время, заявив, что Соколов «фактически маньяк», писал NEWS.ru.