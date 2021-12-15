Фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов увеличили на 20%

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение на 20% фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов. Общий месячный фонд оплаты теперь составляет 387 тысяч рублей. В 2022 году на это дополнительно потребуется 761,4 млн рублей бюджетных средств. Депутаты и сенаторы сейчас могут иметь до семи помощников, сообщает ТАСС.

В законе о статусе депутатов и сенаторов прописывается, что общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов составляет 387 тыс. рублей, а не 300 тыс. рублей, как сейчас, — говорится в сообщении.

При принятии закона в Совфеде сослались на поправки к Конституцию РФ, закрепляющие дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усиливающие возможности парламентского контроля, что расширяет полномочия депутатов Госдумы и сенаторов. Отмечается, что из-за необходимости контролировать выполнение социальных гарантий «значительно увеличивается объём работы депутатов ГД в регионах и повышаются требования к её качеству».

Сейчас у депутатов и сенаторов может быть до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту. Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Предполагается, что в 2022 году они составят 761,4 млн рублей, в 2023 году — 794,8 млн рублей, а в 2024 году — 822,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что новая схема расчёта зарплаты медработников будет внедряться в июле — ноябре 2022 года. Этот экспериментальный проект планировали запустить с ноября в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе, но перенесли.

В критерии новой системы оплаты будут входить сложность работы и региональные особенности.

Как сообщалось, уход медиков из профессии в ближайшее время может ускориться. Об этой опасности предупреждают в профильных профсоюзах и Государственной думе. Предполагается, что значительное ухудшение ситуации произойдёт сразу после отмены коронавирусных надбавок: врачи и медсёстры не готовы возвращаться к доковидным зарплатам.