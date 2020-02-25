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Московское управление Следственного комитета подозревает старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора города в получении взятки. Его и посредника задержали силовики.

Предполагаемый преступник накануне проводил проверку одной из компаний на соблюдение трудового и миграционного законодательства. В результате он склонил гендиректора организации к даче взятки в размере 1,2 млн рублей, сообщается на сайте СК. Эта сумма должна была гарантировать отсутствие ответственности за нарушение закона.

Подозреваемые были задержаны 21 февраля. Следователи завели уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге Ленинский районный суд принял решение отправить под арест руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Топ-менеджера подозревают в «вымогательстве взятки в особо крупном размере».