Московское управление Следственного комитета подозревает старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора города в получении взятки. Его и посредника задержали силовики.
Предполагаемый преступник накануне проводил проверку одной из компаний на соблюдение трудового и миграционного законодательства. В результате он склонил гендиректора организации к даче взятки в размере 1,2 млн рублей,
Подозреваемые были задержаны 21 февраля. Следователи завели уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге Ленинский районный суд принял решение отправить под арест руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Топ-менеджера подозревают в «вымогательстве взятки в особо крупном размере».
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