Помощника экс-схимонаха Сергия снова задержали за возбуждение ненависти

Помощника отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия, Всеволода Могучёва, задержали по уголовному делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Могучёв задержан по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой). Его задержали в поезде в Тюменской области по дороге в Екатеринбург, — рассказал агентству инсайдер.

По имеющимся данным, причиной обвинения стали видеоролики, на которых отлучённый от церкви схимонах Сергий произносит речи, возбуждающие ненависть к евреям, католикам и иудеям. Могучёв отвечал за публикацию проповедей Сергия на YouTube и за связи захваченного экс-схимонахом и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью.

Ранее Могучёва уже задерживали на 15 суток по обвинению по той же самой статье.