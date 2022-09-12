Депутат опроверг сведения о том, что задержанный Скирдо — его помощник Депутат Зубарев опроверг информацию о том, что задержанный за взятку в 1,8 млн рублей Дмитрий Скирдо — его помощник

Фото: Виктор Зубарев/vk.com

Виктор Зубарев

12 сентября СМИ сообщили о том, что Дмитрий Скирдо, помощник члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Зубарева, был задержан во время получения взятки. Пресс-секретарь парламентария Искандер в беседе с NEWS.ru заявил, что данная информация является ложной и Зубарев впервые слышит это имя. Он утверждает, что Скирдо не проходит по базе седьмого созыва как помощник Зубарева ни в Госдуме, ни в регионах, ни на добровольных началах.

Скирдо не является помощником депутата Государственной думы Виктора Зубарева. СМИ, которые размещают эту новость, указывая Скирдо как помощника Зубарева, дают дезинформацию. За 10 лет впервые слышу о таком гражданине. И абсолютно точно он не проходит по базе седьмого созыва как помощник Зубарева ни в Госдуме, ни в регионах, ни на добровольных началах. Даю вам стопроцентную гарантию, — отметил Искандер.

По сообщению Telegram-канала Mash, помощник Зубарева Скирдо вместе с юристом Александром Амелиным вымогали взятку в размере 1,8 млн рублей у главы лесоторгующей компании «Аверон». Тот хотел отменить грядущую налоговую проверку, поскольку ему было что скрывать. Мужчин задержали непосредственно во время получения взятки.

Ранее адвокат Людмила Айвар заявила, что защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала вынесенный ему заочно приговор по делу о взяточничестве, а также объявление его в розыск и меру пресечения в виде ареста. Жалоба была подана и на приговор теще парламентария Маргарите Бутаковой.

3 августа Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, парламентарий лишен медали «За заслуги перед Отечеством» и права занимать определенные должности в течение трех лет. Виновным себя Белоусов не признал, на оглашение приговора он не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

Бутаковой суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима условно с четырехлетним испытательным сроком и штраф в полмиллиарда рублей.