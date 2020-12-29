Помощника бывшего схимонаха Сергия освободили из-под ареста

https://static.news.ru/photo/27146080-4ab1-11eb-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Могучев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию полицейского отменён Свердловским областным судом.

Могучев был арестован на пять суток по решению Ленинской районного суда Екатеринбурга. Облсуд отменил его постановление, рассмотрев апелляции, представление прокурора и материалы дела.

Могучев освобождён из спецприёмника, а дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца самого бывшего схиигумена Сергия. Под стражей он пробудет до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» ч. 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (ч. 3 статьи 148 УК). Виновным он себя не признаёт.

Он был задержан был 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию».