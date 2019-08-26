https://static.news.ru/photo/c6461fa2-c7f6-11e9-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Anatoly Melikhov/Global Look Press

Сообщения о плохом самочувствии Михаила Горбачёва не соответствуют действительности. Об этом заявил помощник экс-президента СССР Павел Палажченко.

Нет, это неправда. Мы уже давали опровержение, — сказал он телеканалу « 36 0».

Палажченко уточнил, что речь идёт о комментарии Горбачёв-Фонда к заявлению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который рассказывал украинскому журналисту Александру Гордону о якобы плохом самочувствии Горбачёва.

Помощник 88-летнего политика заверил, что тот продолжает работать, у него запланирован ряд встреч.

Как ранее писал News.ru, Венедиктов заявил, что самочувствие Горбачёва ухудшается с каждым днём. По словам журналиста, проблема связана с двигательным аппаратом, умственные способности политика не нарушены.