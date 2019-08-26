https://static.news.ru/photo/73cddb6a-c810-11e9-b828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев покинул должность. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Марата сняли около месяца назад, — уточнил один из собеседников РБК .

Известно, что фамилия Медоева значилась в расследования Голунова о столичном похоронном рынке. Как утверждал сам журналист «Медузы», люди, близкие к Медоеву, в частности сотрудник антикоррупционного управления МВД Артём Екимов и его заместитель Валериан Мазараки, контролировали почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала».

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Это произошло примерно через час после сдачи черновика расследования в редакцию. В полиции заявили, что при досмотре у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Как ранее сообщал News.ru, в связи с делом Голунова с должностей были сняты два генерала – глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.