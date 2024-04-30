Помощник Дениса Майданова рассказал о состоянии певца после госпитализации Помощник Майданова заявил, что состояние госпитализированного певца улучшилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Администратор певца Дениса Майданова в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию СМИ о том, что артисту стало плохо во время репетиции в Центральном академическом театре Российской армии. По его словам, сейчас 48-летний певец чувствует себя лучше, за его состоянием следят врачи.

Меня с Денисом вчера и сегодня не было, поэтому я точно не знаю, что произошло с ним в театре. Обо всем узнал от журналистов. Неделю назад с ним все было в порядке, чувствовал он себя хорошо. Я позвонил Захару Майданову, его брату, он сказал, что с Денисом уже все хорошо. Это все, что могу сказать на данный момент, — рассказал помощник артиста.

Ранее супруга композитора и певца Дениса Майданова Наталья сообщила, что не знает о госпитализации мужа. По ее словам, ни артист, ни его директор не связывались с ней.

По данным Telegram-канала «112», Денису Майданову стало плохо из-за аллергической реакции. В какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. В сообщении отмечается, что Майданова срочно госпитализировали, поставив диагноз «отек Квинке».

До этого певица Любовь Успенская опровергла слухи о своей недавней госпитализации. На церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» она подчеркнула, что это фейк. До этого ряд Telegram-каналов распространил информацию, что королеве шансона стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. СМИ писали, что окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Также они сообщали, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.