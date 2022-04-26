Отвезите маму на дачу: в Москве создали агентство для помощи эмигрантам Уехавшие за рубеж люди оставили квартиры, машины и пожилых родственников. Стартап предлагает позаботиться о них

С конца февраля Россию покинули сотни тысяч человек. У многих осталась квартира, которую они не успели сдать, и другие нерешённые дела. Семейная пара из Москвы создала агентство доверительного управления с расширенным перечнем услуг. Супруги перегоняют автомобили, разбирают вещи, заботятся о пожилых родственниках, отправляют вещи за рубеж, кормят котов и рыбок. NEWS.ru изучил подробности необычного проекта.

С начала спецоперации на Украине наблюдается отток российского населения за рубеж. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, за февраль и март 2022 года страну покинули 70 тысяч IT-специалистов. А в апреле 2022-го их примеру, по прогнозу, последуют ещё 100 тысяч человек. По оценкам профессора экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олега Ицхоки, с конца февраля по конец марта из России уехало несколько сотен тысяч.

Точными данными о количестве покинувших страну не располагает ни одно ведомство. Эксперты сходятся во мнении, что чаще на этот шаг решаются жители крупных городов с доходом средним и выше среднего. Самые популярные страны для эмиграции — Грузия, Армения, Израиль, Турция, Кипр. Согласно недавнему опросу Левада-центра (признан Минюстом иностранным агентом), россиян чаще всего заставляет задуматься об отъезде из страны экономическая и политическая обстановка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги Анастасия Заславская и Владимир Москалевич из Москвы основали агентство, которое занимается доверительным управлением недвижимым и движимым имуществом. Помимо этого, оказывают другие услуги — от оправки вещей до помощи пожилым людям.

Многие знакомые, знакомые знакомых покидали страну, и как-то само собой получилось, что нам стало поступать много просьб о помощи. Людям требовалось решить разного рода бытовые вопросы, часто, когда они уже были не в России. Мы поняли, что это нужно как-то систематизировать и упорядочить. Возникла идея открыть своё агентство, помогать всем, кому это актуально, — рассказала Анастасия.

Решение покинуть Россию многие принимали за несколько дней. Быстро решить все текущие вопросы получилось не у всех, рассказала NEWS.ru основатель агентства Анастасия Заславская. Например, живший в подмосковной Балашихе специалист IT-сферы Александр оставил во дворе своего дома припаркованный автомобиль. Он боялся за его сохранность, во дворе небезопасно. Хотел перевезти машину в Измайлово в крытый гараж и воспользовался услугами агентства.

Другой клиент каждую весну перевозил своих пожилых родственников на дачу. Резкий отъезд заграницу нарушил его планы. Семья всё-таки отправилась в летний дом при помощи Анастасии и Владимира. Они перевезли на автомобиле и людей, и вещи. Помогли всё загрузить и разобрать. Было несколько заказов, связанных с уходом за домашними животными. Когда хозяева не могут их взять с собой, то, как правило, оставляют своим родственникам. Но не всегда новый питомец сразу органично вписывается в налаженный быт. Здесь и приходит на помощь агентство, взяв на себя, например, разовую прогулку с собакой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуги по сдаче квартиры, дома и дачи в долговременную аренду — одни из самых популярных. Степень вовлечения хозяина в процесс зависит от его желания — все шаги Анастасия и Владимир координируют в онлайн-режиме. Также они за отдельную плату могут следить за квартирой, в которой живут арендаторы.

Сейчас в организации работают только два человека — сами основатели агентства и пока не решаются расширить кадровый состав. Потому что сотрудникам они должны доверять на 100%, а пока такие люди не найдены. Агентство оказывает услуги по Москве и в ближайшем Подмосковье. От предложений в более далекой локации они пока отказываются.

С началом украинских событий появилось множество других организаций, оказывающих помощь людям. Это делается либо безвозмездно, либо за небольшую плату (как в случае с организацией «Мама Чоли»). В середине марта в Лондоне принципал фонда Runa Capital Константин Виноградов вместе с десятком предпринимателей и инвесторов запустил некоммерческий проект RelocateMe, который помогает техническим специалистам и предпринимателям из России, Белоруссии и с Украины найти работу за рубежом. Он собирает базу технических талантов и предоставляет доступ к ней крупным венчурным фондам вроде Accel Partners и технологическим компаниям.

Множество как коммерческих организаций, так и частных лиц, помогают желающим переехать за рубеж. Подобные советы можно найти в Telegram-каналах «Удалёнка и релокация», «Гайд по релокации из РФ». Блогер Саша Калачёва создала канал Oh, world!, где рассказывается про переезд и жизнь в разных странах. Там можно найти удалённые вакансии и анонсы событий.



