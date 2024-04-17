«Помогите мне»: незаконно осужденный на 13 лет уфимец обратился к СМИ Пожилой житель Самары попросил у СМИ помощи по делу о незаконном сроке в 13 лет

Самарский пенсионер Фатхулла Исхаков попросил СМИ помочь добиться справедливости в суде по делу, в рамках которого он отсидел 13 лет в тюрьме за несовершенное убийство, передает РИА Новости. Мужчина заявил, что нынешняя позиция судебной инстанции является издевательством.

По словам пенсионера, он почти 15 лет находился в адском положении. Сначала ему присудили компенсацию в 31 млн рублей, но после сумма была уменьшена до двух млн рублей. Мужчина также подчеркнул, что заседания по его делу постоянно откладываются. На вопрос журналиста о том, зачем он обратился к СМИ, пенсионер отметил, что просит помощи, чтобы разобраться с происходящим безобразием.

Вот 2 млн как подачку. Это издевательство вообще. Каждое заседание откладывают на месяц. Помогите мне вот это безобразие [решить], не может же так быть, — сказал он.

Ранее приговоренный к пожизненному сроку за убийство двух девочек житель Златоуста Николай Мозгляков спустя 16 лет после вынесения приговора заявил о своей невиновности. Мужчина утверждает, что не совершал преступления, а признательные показания из него выбивали силой, а в протоколе о его задержании в том числе указаны понятые, которых в действительности не было.