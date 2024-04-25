Помочившийся в подъезде сын замглавы Тобольска извинился

Сын заместителя мэра Тобольска Ольги Новиковой извинился за то, что помочился в подъезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина. Отмечается, что молодой человек также вымыл пол и пересадил цветок.

Во-первых, ситуация произошла в середине января. Во-вторых, сразу же жителям этого подъезда 20-летний юноша принес извинения, причем с видеофиксацией. Он пересадил цветок, он собственноручно вымыл весь подъезд. На тот момент инцидент был исчерпан, то есть жители этого подъезда удовлетворились принесенными извинениями, — сказала Гулина.

Собеседница подчеркнула, что извинения были принесены до резонанса. Также глава пресс-службы заявила, что не понимает, почему эта история всплыла сейчас. На предоставленном видео молодой человек на фоне того самого подъезда утверждает, что осознает неправильность своего поступка и обещает, что такого больше не повторится.

Ранее справляющий нужду сын замглавы города попал на видео. Запись утекла в интернет и вызвала широкий общественный резонанс. На опубликованных агентством кадрах молодой человек мочится на двери лифта. По данным URA.RU, он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.