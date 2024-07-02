Помидоры рванут — успевайте собирать: чем подкормить, чтобы плодоносило

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Томаты — не самая капризная культура, но и с ними нужно соблюдать некоторые правила. Опытные огородники рассказали, чем подкормить помидоры в открытом грунте, чтобы урожай попер.

Подкармливать томаты нужно через две недели после посадки и до середины августа. Для этого добавьте в ведро воды четыре капли йода и поливайте растение раз в неделю. На него должно уходить два литра воды.

Еще один вариант — заполните 200-литровую бочку на треть листьями крапивы и одуванчиков, добавьте туда ведро навоза и залейте воды в бочку до краев. Накройте бочку пленкой на 10 дней. Снимите то, что всплывет на поверхность, и добавьте в удобрение раствор «Гумат + 7». Разбавьте настой водой (1:10). В среднем на «квадрат» грядки уходит три-четыре литра удобрения.

Третий способ — смешайте девять литров воды с шестью каплями йода, литром сыворотки и полейте удобрением томаты. Такой раствор способствует плодоношению и убивает микробы.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.