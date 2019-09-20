https://static.news.ru/photo/7d1940cc-db9f-11e9-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев (справа) Фото: скриншот youtube.com/Александр Габышев Шаман

Член президентского Союза по правам человека Илья Шаблинский сравнил помещение шамана Александра Габышева, который направлялся из Бурятии в Москву пешком с целью «изгнать» из Кремля Владимира Путина, в психиатрическую лечебницу с «мрачными страницами» психиатрии времён Советского Союза.

Он сказал, что с крайним подозрением относится к подобным действиям. Шаблинский уточняет, что он говорит о «тандеме» лиц, представляющих правоохранительные органы и психиатрические медицинские учреждения.

Мне непонятны основания для направления шамана в диспансер. У нас есть мрачная, страшная страница в истории отечественной психиатрии, когда она обслуживала интересы одной группировки и просто мучила и морила людей до смерти. И если сейчас мы видим какие-то признаки возрождения той традиции, становится страшно, — приводит слова члена СПЧ «Интерфакс».

Однако, добавляет Шаблинский, для того, чтобы делать объективные выводы, нужно знать детали. Он признаётся, что может судить только «из той информации, что прочитал в Интернете».

Габышева задержали 19 сентября на границе с Иркутском. За ним приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

В правозащитной организации Amnesty International призвали освободить якутского шамана, так как он является «узником совести».

Как ранее писал News.ru, Габышев был направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом 20 сентября сообщили представители пресс-службы регионального Минздрава.

Позже шаман в разговоре с журналистами лично рассказал о возбуждении против него уголовного дела об экстремизме.