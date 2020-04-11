Пользователям соцсетей расскажут о покорении космоса

https://static.news.ru/photo/5ce7999e-7bda-11ea-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Science Museum/SPAC100171/Global Look Press

Московский центр урбанистики запустил приуроченный ко Дню космонавтики проект «Покорение космоса online». Он полностью воспроизводит хронологию событий, происходивших 10–12 апреля 1961 года.

Цель проекта — погрузить человека в атмосферу подвига Юрия Гагарина и первого полёта человека в космос. Он содержит не только исторические факты, но и воспоминания, а также цитаты высказываний первого космонавта, передаёт ТАСС.

Проект ведётся на страницах Парка покорителей космоса в соцсетях и на его сайте. В пресс-службе Центра урбанистики отметили, что цитаты Гагарина будет зачитывать известный человек, но имя его не раскрыли.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко предложил извлечь прах Гагарина из некрополя у Кремлёвской стены и перезахоронить его вместе с останками супруги первого космонавта, которая скончалась в марте 2020 года.