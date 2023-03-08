Пользователи «Яндекс.Еды» остались без еды Пользователей «Яндекс.Еды» и Delivery Club предупредили о неполадках с доступом к сервисам

Курьер службы доставки «Яндекс.Еды»

Пользователи «Яндекс.Еды» и Delivery Club могут столкнуться с временными трудностями с доступом к сервисам, сообщили РИА Новости представители «Яндекса». Специалисты уже работают над устранением проблем, отметили в компании. На прошлой неделе также сообщалось о сбое в работе этих и других сервисов разработчика, в том числе «Яндекс.Музыки».

У ряда пользователей могут возникнуть временные трудности с доступом к сервису [заказа и доставки еды]. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — сообщили в «Яндексе».

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также дали сбой у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что зимой россияне стали больше тратить на услуги курьеров. Согласно исследованию одного из российских банков, с декабря по февраль количество таких транзакций увеличилось втрое, а средний чек вырос на 18%, приблизительно до 2,9 тысячи рублей.