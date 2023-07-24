Пользователи «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери» не могут оплатить заказы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери» столкнулись со сбоями в работе приложений, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, трудности возникают при оплате заказа.

В приложениях обоих сервисов уже появилось сообщение о неполадках. Компания гарантирует, что сбои будут устранены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Delivery club провел ребрендинг. Как сообщил холдинг РБК со ссылкой на пресс-релиз «Яндекса», компания сменила название на «Маркет Деливери». Также сервис обновил приложение, добавив в него новые категории товаров. Теперь пользователи могут заказывать электронику, косметику и бытовую химию.

По информации сервиса Downdetector, ранее с массовыми сбоями также столкнулись пользователи интернет-энциклопедии Wikipedia. Неполадки наблюдались в нескольких странах. Большинство пользователей жаловались на проблемы с доступом к сайту. Чаще всего соответствующие сообщения поступали из Великобритании, России и Франции.

Неполадки в работе сайта в РФ связали с блокировкой «Википедии» в стране. Однако, по словам исполнительного директора «Викимедиа.Ru» Станислава Козловского, Роскомнадзор не присылал компании соответствующие уведомления.