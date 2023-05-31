Пользователи «VK Звонков» смогут создавать залы внутри конференции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» разработала новую функцию для своих пользователей, благодаря которой те смогут создавать отдельные залы внутри конференций. Это поможет разделить участников на группы для работы в более узком кругу. Сервис позволит создать до 50 групп в одном звонке. При этом число участников в каждом зале не ограничено. СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что функция будет особенно полезна для образовательных учреждений, различных мероприятий и бизнеса.

За последний год среднее время, которое пользователи проводят в групповых встречах, выросло на 17%. Теперь в «VK Звонках» можно распределять участников конференции по группам для решения рабочих вопросов, выполнения учебных задач, взаимодействия жюри на конкурсах и фестивалях. Сессионные залы помогут в повседневной работе бизнесу, образовательным организациям, конкурсам, фестивалям, хакатонам и другим массовым мероприятиям, — уточнила Краснова.

Сессионные залы доступны пользователям платформы на любых устройствах. Для появления функции нужно обновить приложение до последней версии. Подключить ее может создатель конференции. Он также может добавлять или удалять участников и назначать администраторов, которым предоставляется возможность перемещаться по залам, просматривать участников и их активность.

Пользователям при работе в залах доступны все привычные функции видеоконференции. Они могут включать демонстрацию экрана, запускать совместный просмотр, отправлять реакции и вести запись. В каждом зале есть отдельный чат, сообщения в котором доступны только его участникам. Вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь пообещал, что в дальнейшем функции платформы продолжат расширяться.

Мы первыми в мире сняли ограничение на количество участников одного звонка, а теперь даем возможность проводить масштабные конференции, разделяя пользователей на отдельные потоки. Участники смогут просматривать вместе любой контент, делиться мнением с помощью набора реакций, голосом или текстом в закрытом чате. <...> Продолжим расширять функции «VK Звонков» для делового общения, чтобы охватить ещё больше сценариев использования, — подчеркнул Тоболь.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила обновления «VK Видео» для мобильных браузеров. Теперь пользователи смогут познакомиться с новым удобным плеером, улучшенной системой рекомендаций и поиском с более развитой системой орфографии. Также появится возможность быстрой загрузки видеозаписей для авторов контента.