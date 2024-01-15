Пользователи «VK Видео» увидят более тысячи футбольных матчей в 2024 году

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В 2024 году пользователи «VK Видео» смогут увидеть более тысячи футбольных матчей. Кроме того, зрителям покажут матч звезд из суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола. В 2023 году на платформе можно было посмотреть соревнования по футболу, хоккею, бадминтону, водному поло, настольному теннису, горнолыжному и велосипедному спорту. Каждый месяц выходило около 700 прямых трансляций событий в мире спорта. Также были доступны конференции и интервью со спортсменами.

Во «VK Видео Originals» в 2024 году зрителей ждет премьера цикла документальных фильмов «Серьезные игры» о российских игровых студиях и разработчиках мобильных игр. Платформа также анонсировала новое шоу «Дабуч», ведущими которого станут блогеры Эрик Давидыч, Кирилл Варпач и Александр Булкин. Еще один новый проект «Одна безумная история» расскажет о необычных исторических событиях.

В 2023 году на платформе вышло 1,5 тысячи эксклюзивных проектов, в том числе 95 новых блогерских шоу и 25 оригинальных проектов площадки. Среди них появилось шоу в формате Late Night с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым, психологически-музыкальный проект «Сессия» с Дмитрием Дибровым, «Натальная карта», «Большое шоу» и «Тейбл тайм». Общее время, которое пользователи провели за просмотром эксклюзивного контента, выросло в 34 раза.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников пользователи социальной сети «ВКонтакте» установили рекорд просмотров в «VK Клипах». В сутки они просматривали по 2 млрд видео. Активнее всего контент создавали 31 декабря.