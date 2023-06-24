Россияне жалуются на сбои в работе Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера. По данным мониторингового сервиса DownRadar, с неполадками столкнулись жители ряда российских городов, в том числе юзеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сбои в работе Telegram также зафиксировали в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Красноярске, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Липецке, Перми, Чебоксарах, Перми. Кроме того, о неполадках в работе мессенджера сообщили пользователи с Украины, в частности, из Киева и Харькова. Проблемы возникли и у пользователей Telegram в Белоруссии и Казахстане.

Большинство пользователей жаловались, что Telegram не работает, многие сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений, для части юзеров стал недоступен сайт приложения. В самой компании пока не комментировали неполадки в работе мессенджера.

В мае создатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения СМИ об уязвимости, якобы обнаруженной в версии мессенджера для macOS и позволяющей получить доступ к камере и микрофону компьютера. Дуров объяснил, что такое возможно в случае, если у злоумышленника уже был доступ к устройству жертвы, тогда хакер может управлять этими функциями без взлома непосредственно самого Telegram.