Пользователи установили рекорд просмотров в «VK Клипах» на праздниках

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Во время новогодних праздников пользователи социальной сети «ВКонтакте» установили рекорд просмотров в «VK Клипах». В сутки они просматривали по 2 млрд видео. Активнее всего контент создавали 31 декабря. По сравнению с последним днем 2022 года количество новых публикаций коротких видео выросло на 41%.

Также пользователи активно смотрели контент в «VK Видео». Общее время просмотра выросло на 40% относительно начала 2023 года. Только 2 января зрители провели на платформе 10,7 млн часов. Это можно сравнить с просмотром 5 млн фильмов продолжительностью два часа каждый. Больший интерес у пользователей вызвали шоу «VK под шубой 2» и новый выпуск проекта «Что было дальше?». Среди пользовательского контента самым популярным стал ролик о схватке геккона со сколопендрами: его посмотрели 19 млн раз.

В первую неделю 2024 года в два раза выросло число пользователей платформы «VK Знакомства» по сравнению с началом 2023 года. Специально для тех, кто искал себе компанию на новогодние каникулы, была создана отметка «Праздники вместе». За счет этой функции образовалось 382 тысячи пар в приложении.

Ранее стало известно, что за 2023 год совокупный заработок авторов с помощью официальных инструментов монетизации социальной сети «ВКонтакте» вырос на 37%. Общие доходы составили 5,5 млрд рублей. Число пользователей, которые отправляют донаты, выросло на 56%.