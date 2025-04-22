Пользователи Telegram пожаловались на сбой Downdetector зафиксировал сбой в работе Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый сбой произошел в работе Telegram, следует из данных детектора сбоев Downdetector. Пользователи говорят, что им не приходят сообщения, не загружаются медиа, либо мессенджер совсем не открывается.

Как сказано в отчете, поступило уже более трех тысяч жалоб. Большая часть из них после 23:00 мск. В основном жаловались из Татарстана (22%), Нижегородской (13%) и Челябинской (12%) областей, Москвы (8%), Чувашии (8) и Саратовской области (5%).

Ранее Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 4 млн рублей на Telegram. Мессенджер наказали за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Платформу признали виновной в административном правонарушении. Речь идет о части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

До этого также в работе Telegram был отмечен массовый сбой. Больше всего недовольны его работой были жители Узбекистана (14%). Также Telegram был недоступен в Крыму (7%), Нижегородской (7%), Челябинской (6%) и Московской областях (6%). Больше 50% обращений были связаны с неполадками в работе мобильного приложения. Также пользователи жаловались на сбой оповещений и сайта мессенджера.

Тем временем создатель мессенджера Павел Дуров опроверг в своем канале информацию о том, что его задержание во Франции вынудило мессенджер следовать правилам ЕС. Он написал, что это «дезинформация» и что Telegram всегда соблюдал законы ЕС.