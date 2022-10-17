Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера.

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Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.

Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Рязани, Коломны и Дальнего Востока. По состоянию на 20:07 понедельника, 17 октября, детектор зафиксировал 57 жалоб. Пользователи жаловались на проблемы при получении сообщений и их отправлении.

Тем временем в Германии Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) оштрафовало мессенджер Telegram на общую сумму €5,1 млн. Предпосылкой для этого стали нарушения требований закона о защите сетей (NetzDG) ​​в 2021 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных сбоях в работе своих сервисов. Позднее в пресс-службе компании заявили, что в настоящее время платформа работает в штатном режиме. Объявление о сбое появилось 17 октября в мобильном приложении сервиса. Проблема затрагивала ряд сервисов Qiwi, среди которых было прохождение платежей через интернет-эквайринг.