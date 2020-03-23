Пользователи сообщают о сбое в работе сервиса потокового видео Netflix. Они наблюдаются по всему миру.
Особенно жалуются на работу сервиса жители США, Германии, Нидерландов. Не работает Netflix в Швейцарии и Бразилии,
Большая часть пользователей — около 40% — не могут посмотреть видео. Ещё 31%, по данным сервиса, не могут войти в учётную запись. На отсутствие соединения пожаловались 28% пользователей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Отмечается, что в пятницу, 20 марта, больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США, а также в странах Центральной Америки.
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