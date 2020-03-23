https://static.news.ru/photo/5f4ab528-6d47-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи сообщают о сбое в работе сервиса потокового видео Netflix. Они наблюдаются по всему миру.

Особенно жалуются на работу сервиса жители США, Германии, Нидерландов. Не работает Netflix в Швейцарии и Бразилии, сообщается на странице сервиса Downdetector. Как работает сервис в России, пока неизвестно.

Большая часть пользователей — около 40% — не могут посмотреть видео. Ещё 31%, по данным сервиса, не могут войти в учётную запись. На отсутствие соединения пожаловались 28% пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Отмечается, что в пятницу, 20 марта, больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США, а также в странах Центральной Америки.