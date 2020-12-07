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Пользователи соцсети раскритиковали актёра Бочарова за «русский» борщ

16:07, 07 декабря 2020 23
Андрей Бочаров Андрей Бочаров Фото: bocharik/facebook.com

Российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, где причислил борщ к русской национальной кухне, после чего столкнулся с критикой со стороны украинских пользователей социальной сети.

Большинство украинцев считают борщ исконно украинским блюдом, в то время как к российской кухне относят щи, пишет «ПолитЭксперт».

Только и умеете что воровать! Щи и лапти — это ваше, — прокомментировал публикацию один из пользователей.

Среди других членов сообщества нашлись те, кто поддержал нападки в адрес актёра, а кто-то только посмеялся над ситуацией, напомнив, что борщ — это просто блюдо, не имеющее никакого отношения к политике.

Сам Андрей Бочаров, очевидно, никакого политического контекста в свою публикацию не вкладывал.

После катка отлично заходит русский борщ, — написал он, приложив фотографию блюда.

Ранее NEWS.ru писал, что борщ попал в перечень самых любимых российскими школьниками блюд. Так, дети в школьных столовых предпочитают борщ, пиццу и котлеты.

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