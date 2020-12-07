Пользователи соцсети раскритиковали актёра Бочарова за «русский» борщ

Российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, где причислил борщ к русской национальной кухне, после чего столкнулся с критикой со стороны украинских пользователей социальной сети.
Большинство украинцев считают борщ исконно украинским блюдом, в то время как к российской кухне относят щи,
Только и умеете что воровать! Щи и лапти — это ваше, — прокомментировал публикацию один из пользователей.
Среди других членов сообщества нашлись те, кто поддержал нападки в адрес актёра, а кто-то только посмеялся над ситуацией, напомнив, что борщ — это просто блюдо, не имеющее никакого отношения к политике.
Сам Андрей Бочаров, очевидно, никакого политического контекста в свою публикацию не вкладывал.
После катка отлично заходит русский борщ, — написал он, приложив фотографию блюда.
Ранее NEWS.ru писал, что борщ попал в перечень самых любимых российскими школьниками блюд. Так, дети в школьных столовых предпочитают борщ, пиццу и котлеты.