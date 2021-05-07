Малышеву затравили за слова о худых блокадниках

https://static.news.ru/photo/485823c8-af31-11eb-b4e9-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальных сетей отреагировали на слова доктора и телеведущей Елены Малышевой о худых блокадниках. Врача затравили и посоветовали ей самой питаться на восемь тысяч рублей. В качестве альтернативы Малышевой предложили переехать жить в США. Об этом пишет портал URA.RU.

В соцсетях Малышевой резко ответили возмущённые пользователи. Один из них, выбравший себе ник «Швондер» в честь персонажа повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», в соответствии со своим онлайн-псевдонимом заявил, что не доктору с домами в США «судачить» о блокадниках. Другие пользователи назвали Малышеву «хамкой», «дурой», а также посоветовали пожить на пенсию среднестатистической пожилой россиянки.

Сытый голодного не разумеет. Ещё и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная, — написала Елена Сизова.

Ранее Малышева выдала очередной перл в беседе с подписчицей, которая пожаловалась ей, что не может сбросить лишний вес. Женщина в комментариях в Instagram врача сослалась на мизерную пенсию, которая мешает сесть на диету. Малышева ответила пенсионерке крайне категорично. Врач потребовала перестать «оправдывать себя пенсией» и не нашла ничего лучше, чем привести в пример блокадный Ленинград, где почему-то «полных не было».