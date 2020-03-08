https://static.news.ru/photo/e616a54e-622a-11ea-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое падение рубля по отношению к евро и доллару из-за обрушения нефтяных котировок 9 марта вызвало панику в социальных сетях.

Пользователи призвали россиян менять рубли, чтобы остаться в плюсе. В Минфине заверили, что ситуация находится под контролем и рубль поддержат продажей валюты из Фонда национального благосостояния. Однако далеко не все пользователи соцсетей верят, что падение рубля пройдёт бесследно, передаёт «ТВК Красноярск».

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.