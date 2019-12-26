https://static.news.ru/photo/4dae3260-27e5-11ea-ae94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global look Press

Новогоднее волшебство пришло в дом одной из семей из Улан-Удэ. Случилось это благодаря активным жителям республики, которые отреагировали на пост третьеклассницы Саши Б., опубликованный в паблике «Аноним».

Девочка написала письмо, в котором попросила пользователей Интернета помочь её маме заработать денег, чтобы у них был праздничный стол и подарки под ёлкой, пишет «МК в Бурятии».

Очень не хочу засыпать в новогоднюю ночь со слезами, как в прошлом году. А на улице все запускали салюты. Просто мама сидит с нами. Братик маленький, а я ещё не умею работать, — рассказала Саша Б.

Бурятское интернет-сообщество сначала с подозрением отреагировало на пост. Чтобы выяснить, не скрываются ли под видом ребёнка взрослые мошенники, в гости к маленькой девочке отправилась одна из жительниц Улан-Уде. Когда выяснилось, что Саша, её мама и маленький братик действительно существуют, женщина опубликовала в группе подробный отчёт о их жизни.

Саша умная, шустрая, милая, немного стеснялась. Мама девочки благодарит всех, кто помогает, но говорит, что никаких реквизитов для перевода средств не предоставляла, а пост был целиком Сашиной идеей, — рассказала неравнодушная горожанка.

«Анонимовцы», убедившись в правдивости истории, сразу же начали собирать для семьи деньги и дарить подарки. Помимо пользователей соцсетей, перед Новым годом одарила семью и служба судебных приставов, сотрудники которой тоже пришли в гости к Саше. Мама девочки Дарья рассказала, что они подарили ей зимнюю куртку, Саше — сладкий набор, а малышу — машинку.

По её словам, письмо дочки стало для неё неожиданностью. Дарья рассказала, что малышка просто хотела выговориться, но администратор группы поставил ссылку на её страничку. По словам Дарьи, их семья не бедствующая, а «среднестатистическая». Но из-за тяжёлой болезни младшего сына все деньги уходят на его лечение. Особенно тяжёлым был 2018 год.

Семье за последние пару дней перевели восемь тысяч рублей и подарили большое количество подарков. Дарья сердечно поблагодарила всех жителей Бурятии за их отзывчивость, но попросила больше не привозить подарки и не переводить деньги. Она рассказала, что хочет отдать излишки тем, кому нужнее. По её словам, в Улан-Удэ есть замерзающая семья, и теперь Дарья хочет помочь и им.

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