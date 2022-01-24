Пользователи соцсетей оценили льготы от Минпромторга для малоимущих
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:36, 24 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Льготы — это всегда хорошо, многие пользователи социальных сетей хотели бы оформить себе карты, по которым действуют льготы на покупку отечественных товаров. Россияне, оценивая предложение Минпромторга об адресной помощи малоимущим семьям, подчеркнули, что благодаря такой инициативе можно неплохо сэкономить на покупке одежды и продовольствия, пишет «ФедералПресс».
Льготы — это всегда полезно. Семьям нужно помогать обязательно, — написала пользовательница Twitter.
Ранее в Минпромторге заявили, что готовы обсудить проект адресной помощи малообеспеченным семьям для приобретения отечественных товаров с правительством. Речь идёт о получении денежных средств, которые могут быть потрачены лишь на покупку отечественных товаров. По словам специалистов ведомства, это поможет снизить долю импорта на рынке