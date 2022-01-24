Пользователи соцсетей оценили льготы от Минпромторга для малоимущих

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Знакомая 14-летней девочки, убившей вместе с 17-летним парнем собственную мать, отчима и сестру, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что нового отчима подросток восприняла «сразу в штыки». По её словам, он часто ругался с матерью девочки, тогда как она сама скучала по прежнему отчиму, который воспитывал её с четырёх лет.

Знакомая рассказала, что нынешний отчим заставлял девочку заниматься большим хозяйством, чего она не любила, и припугнул её парня тюрьмой «за совращение малолетних», так как родители были против отношений девочки с...