Пользователи Сети раскритиковали рыбачащих на тонком льду россиян

https://static.news.ru/photo/36a3fe12-3d22-11eb-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Сети раскритиковали рыбаков, которые выезжают на своих автомобилях на тонкий лёд. Причиной для начала обсуждения этой проблемы стала новость о жителях Приморского края.

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне на двух машинах провалились под лёд в окрестностях посёлка Тавричанка. Они сами сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. И это притом, что на территории Приморского края за попытку порыбачить таким образом предусмотрены штрафы.

Однако многих граждан возможные санкции не останавливают. Они выезжают на лёд, не обращая внимания на многочисленные предупреждения об опасности подобного поведения.

Чемпионат 2020–2021. Рыбаки VS Рыбка. Третий тур. Рыбка опять побеждает. У меня вопрос: вы пешком боитесь по льду ходить? Зачем так рисковать? И ещё: у МЧС других дел нет, как спасать тех, кто сам создаёт себе проблему, — написал в посте автор аккаунта blog_vladivostok в Instagram.

Пользователи Сети поддержали высказанное возмущение. Один из комментаторов предложил сделать спасение в аналогичных случаях платным. Другие просто призывали людей лишний раз подумать, прежде чем выходить или выезжать на тонкий лёд.

Как ранее передавал NEWS.ru, в начале декабря один человек погиб в результате ЧП в Нижегородской области, где автомобиль провалился под лёд. Ещё один находившийся в салоне смог выбраться.

Трагический инцидент произошёл на озере Свято в городском округе Навашинский, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасшийся молодой человек смог добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения.