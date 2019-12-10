Несмотря на негативные высказывания о России, певица София Ротару триумфально выступила на «Песне года». Однако некоторые пользователи соцсетей продолжают относиться к ней с недоверием и предлагают продолжить гастроли по «вражеской» территории Донбасса и Крыма.
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Как писал NEWS.ru, София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать. Концерт «Песня года» прошёл с аншлагом, бойкот, которого так боялись организаторы концерта, не удался. Зрители встретили народную любимицу с большой теплотой. Они завалили сцену цветами, хлопали и скандировали: «Мы вас любим!»
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