https://static.news.ru/photo/5766be80-1b24-11ea-94c0-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Несмотря на негативные высказывания о России, певица София Ротару триумфально выступила на «Песне года». Однако некоторые пользователи соцсетей продолжают относиться к ней с недоверием и предлагают продолжить гастроли по «вражеской» территории Донбасса и Крыма.

Как сообщает «Царьград», один комментатор предложил ей дать концерт в Крыму, чтобы россияне поверили, что она действительно соскучилась по своей публике, другой — вообще перенести «Песню года» на этот полуостров. Третий посоветовал Ротару гонорары от концертов отправить на благотворительность, чтобы доказать, что она не использует Россию в качестве заработка. А ещё один пользователь считает, что украинской певице пора съездить в Луганск и Донецк и посмотреть, какие там будут аплодисменты.

Как писал NEWS.ru, София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать. Концерт «Песня года» прошёл с аншлагом, бойкот, которого так боялись организаторы концерта, не удался. Зрители встретили народную любимицу с большой теплотой. Они завалили сцену цветами, хлопали и скандировали: «Мы вас любим!»