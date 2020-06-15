Пользователи Рунета предложили Помпео встать на колени ради Уилана

https://static.news.ru/photo/193d71e4-af26-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Рунета поиронизировали над заявлением главы Госдепартамента США Майка Помпео в Twitter о том, что российские власти должны немедленно освободить осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.

Один из комментаторов отметил грозный тон госсекретаря и предположил, что во время написания твита Помпео мог топнуть ногой. Другой посоветовал просить Москву об освобождении Уилана, встав на одно колено, подобно тому, как сегодня полицейские США просят прощения у афроамериканцев.

Многие пользователи сошлись во мнении, что Вашингтон не имеет права поднимать вопрос об освобождении Уилана до тех пор, пока в США будут находиться незаконно задержанные россияне. Некоторые добавили, что диалог со Штатами возможет только языком ответных действий по принципу «око за око», сообщает «Красная весна».

Уилан был задержан в конце 2018 года после передачи ему флешки со сведениями, составляющими гостайну. В отношении него возбудили уголовно дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). 15 июня Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима. Свою вину Уилан отрицал и заявлял, что дело против него сфабриковано.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат американца Владимир Жеребенков рассказал журналистам, что «коридорах» обсуждается возможность обмена Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осуждённых в США. В Кремле эту информацию комментировать отказались.