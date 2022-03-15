Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи популярной платформы Telegram из ряда стран сообщили о перебоях в его работе. Соответствующие данные опубликованы на портале Downdetector, отслеживающем неполадки популярных интернет-площадок. Проблемы в основном связаны с работой приложения и получением сообщений.

Ближе к полудню во вторник, 15 марта, зарегистрировано несколько сотен жалоб. 39% пользователей сообщают о неполадках с приложением, 35% наблюдают перебои с получением сообщений и еще 26% указывают на трудности с подключением к серверу. На живой карте перебоев фигурируют Россия, Украина, Белоруссия, Германия и ряд других стран, — опубликовано на сайте Downdetector.

6 марта в ряде российских Telegram-каналов произошёл массовый взлом. После чего хакеры начали публиковать сообщения, дискредитирующие спецоперацию на Украине. Кроме того, в своих посланиях взломщики призывали мирных жителей к выходу на митинги.

Ещё один сбой произошёл во вторник, 15 марта. Проблемы обнаружились в работе популярного интернет-ретейлера Wildberries. С раннего утра пользователи начали массово жаловаться на работу сервиса. Сообщения о неполадках поступили из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Около 08:00 по московскому времени зафиксировано свыше двух тысяч отчётов о сбоях в работе площадки.