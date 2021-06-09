Пользователи пожаловались на сбои «Яндекса»

Пользователи сервисов «Яндекса» сообщили о сбоях в его работе. Это следует из данных системы Downdetector, которая отслеживает проблемы с доступом к интернет-платформам.
Большинство юзеров (80%)
Сообщения о сбоях поступают из многих российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. При этом о проблемах при работе системы за границей информации не поступало.
Ранее стало известно, что интернет-сайты Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и множество других перестали работать из-за аварии у провайдера. Произошёл глобальный сбой. Многие эти ресурсы вместо главной страницы демонстрируют ошибку Error 503 Service Unavailable. У сайтов не загружаются картинки или какой-то внутренний контент. Вероятно, все эти сайты пользуются услугами провайдера Fastly, у которого возникли проблемы с оборудованием.