Пользователи пожаловались на сбои «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/53791adc-c93a-11eb-9cbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи сервисов «Яндекса» сообщили о сбоях в его работе. Это следует из данных системы Downdetector, которая отслеживает проблемы с доступом к интернет-платформам.

Большинство юзеров (80%) пожаловались на невозможность зайти на сайт «Яндекса». Ещё 19% пользователей столкнулись с проблемами при работе почтового сервиса.

Сообщения о сбоях поступают из многих российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. При этом о проблемах при работе системы за границей информации не поступало.

Ранее стало известно, что интернет-сайты Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и множество других перестали работать из-за аварии у провайдера. Произошёл глобальный сбой. Многие эти ресурсы вместо главной страницы демонстрируют ошибку Error 503 Service Unavailable. У сайтов не загружаются картинки или какой-то внутренний контент. Вероятно, все эти сайты пользуются услугами провайдера Fastly, у которого возникли проблемы с оборудованием.