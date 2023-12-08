Пользователи ОК выбрали лучший контент 2023 года Пользователи ОК назвали лучшим фильмом 2023 года «Чебурашку»

Фото: «Централ Партнершип»

Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали лучший контент 2023 года в ходе голосования в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Фильмом года россияне назвали «Чебурашку», который оказался самой кассовой лентой в России. Вторую строчку рейтинга заняла картина «По щучьему веленью», а третью — фильм «Вызов».

Хитом года пользователи выбрали «Верю в тебя» ANNA ASTI. Также в музыкальный топ попали песня «Прощай, Алешка» группы Galibri & Mavik и композиция «Лучшая подруга» Люси Чеботиной. Лучшими шоу уходящего года, по мнению россиян, стали музыкальные проекты «Ты супер! Новый сезон», «Ну-ка, все вместе!» и «Голос. Уже не дети». Среди сериалов больше всего голосов пользователи отдали ленте «Папины дочки. Новые». Также интерес вызвали фэнтези «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли и «Жизнь по вызову — 2» с Павлом Прилучным.

Кроме того, пользователи определи лучших блогеров платформы. Больше всего в 2023 году россияне интересовались контентом о кулинарии, животных и путешествиях. В связи с этим блогом года оказалась кулинарная страница «Видеорецепты Калининой Натальи». Также пользователи отдали голоса за блог «Миса и Лелик» про жизнь кошки и ее котенка и за тревел-блог «Голландец в России».

Пользователи выбирали победителей из пяти финалистов в каждой категории. Шорт-лист был составлен на основе самого популярного контента, опубликованного с ноября 2022 года. Победителей объявили в прямом эфире шоу «ОК на связи!» 7 декабря.

Певица INSTASAMKA ранее была названа артисткой года по версии платформы «VK Музыка». В совокупности ее треки включали более 600 млн раз. Исполнительница также победила в номинации «Трек года» с песней «За деньги да», которая набрала 140 млн прослушиваний.