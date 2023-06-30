Пользователи ОК смогут использовать темную тему на сайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую функцию для пользователей. Теперь те, кто предпочитают заходить на сайт с компьютера, смогут выбрать темную тему для соцсети. Новая функция должна повысить удобство при использовании ОК в условиях низкой освещенности, а также усилить визуальную доступность сайта для слабовидящих людей.

Чтобы изменить тему, следует открыть меню под фотографией профиля в правом верхнем углу. Кроме того, новая функция доступна в настройках. Темную тему можно использовать как при работе через компьютер, так и в мобильной версии сайта. Функция также доступна для пользователей мобильных приложений на iOS и Android.

Кроме того, в «Одноклассниках» можно выбрать системную тему. Она позволит затемнять интерфейсы соцсети вместе с браузером или устройством по определенному времени, указанному в настройках.

Специалисты социальной сети ранее разработали новые возможности анализа аудитории для групп, авторов, а также СМИ, представленных на площадке. Так, администраторы и модераторы групп с аудиторией больше тысячи человек смогут получить информацию о доле подписчиков, просмотревших контент сообщества за последний месяц. Для этого в статистике группы появился новый параметр «Активные участники», который будет обновляться ежедневно.