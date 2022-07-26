Пользователи «Одноклассников» узнают о скрытых смыслах музейных экспонатов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» и платформа интерактивных гидов Artefact запустили совместный проект «Что хотел сказать автор». В рамках акции пользователям социальной сети расскажут о скрытых смыслах произведений искусства, экспонируемых в российских музеях, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Пользователи узнают о скрытых смыслах экспонатов в музеях России, на какие детали картины важно обратить внимание, какой подтекст несут изображенные предметы или что означают выбранный художником цвет, — рассказали в «Одноклассниках».

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

На протяжении 10 недель в группе «Artefact. Гид по музеям России» будут выходить короткие видеоролики, в которых россиянам расскажут о смыслах и сюжетах картин, фотографий, скульптур и других произведений искусства. В первой серии пользователям социальной сети объяснят, кто такая птица Гамаюн, как ее изображали художники и что хотел донести до публики российский живописец Виктор Васнецов при помощи своей одноименной картины.

Ранее в «Одноклассниках» стартовал второй сезон проекта «Фабрики и люди», посвященного истории текстильных производств Ивановской области. В прошлом году благодаря проекту пользователи узнали о 15 фабричных комплексах.