Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе ресурса

У социальной сети Instagram возникли проблемы, связанные с работой сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями и отключениями популярных сервисов в Сети.
Кроме того, на затруднения с использованием соцсети начали жаловаться и пользователи. 73% из них говорят о том, что не могут зайти в Instagram. Про трудности с загрузкой ленты новостей сообщили 22%, а 4% жалуются на работу приложения.
Сбой произошёл 17 сентября около 20:03 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран.
Instagram — это бесплатный ресурс для обмена фотографиями с элементами соцсети, принадлежащий Facebook. С его помощью можно снимать фото и видео, использовать фильтры и распространять их.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты сообщили о всплеске агрессии в адрес подростков в Сети.
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