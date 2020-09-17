Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе ресурса

https://static.news.ru/photo/69ff7e52-f917-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

У социальной сети Instagram возникли проблемы, связанные с работой сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями и отключениями популярных сервисов в Сети.

Кроме того, на затруднения с использованием соцсети начали жаловаться и пользователи. 73% из них говорят о том, что не могут зайти в Instagram. Про трудности с загрузкой ленты новостей сообщили 22%, а 4% жалуются на работу приложения.

Сбой произошёл 17 сентября около 20:03 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран.

Instagram — это бесплатный ресурс для обмена фотографиями с элементами соцсети, принадлежащий Facebook. С его помощью можно снимать фото и видео, использовать фильтры и распространять их.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты сообщили о всплеске агрессии в адрес подростков в Сети.