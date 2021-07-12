Пользователи «Госуслуг» получат доступ ко всей электронной медкарте

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в скором времени все пользователи портала «Госуслуги» смогут получить доступ ко всей электронной медицинской карте. Об этом он рассказал на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуги» в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте, — заявил Шадаев.

Он также добавил, что для постоянного наблюдения за здоровьем больных хроническими заболеваниями планируется внедрить в России телемедицинские сервисы и технологии, в частности, пользоваться российскими медицинскими датчиками для мониторинга состояния пациента.

Ранее сообщалось о том, что большинство заявлений портал «Госуслуги» будет заполнять самостоятельно, опираясь на имеющиеся данные.