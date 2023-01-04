Пользователи «Госуслуг» не смогли установить обновление на старыe iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи приложения «Госуслуги» пожаловались на невозможность скачать обновление на iPhone, чьи операционные системы ниже iOS 14, внимание на это обратил Telegram-канал «@сибирьмедиа». При этом ранее в еmail-рассылке сервис сообщил, что обновления нужно установить до 5 января, в противном случае приложение перестанет работать. В комментариях под приложением в App Store скопилось множество гневных комментариев пользователей.

Это безобразие! На каком основании меня и еще, полагаю, сотни тысяч людей лишают доступа к госуслугам из-за того, что мой айфон поддерживает только 12-ю версию? Чтобы иметь доступ, мне нужно отдать хорошую денюжку иностранной компании? — недоумевает один из комментаторов.

Официального ответа от сайта госуслуг пока не последовало.

Совет Федерации ранее одобрил закон о запрете передачи персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Запрет, который вступит в силу 1 марта 2023 года, касается компаний с государственным участием и финансовых организаций. Список мессенджеров, подпадающих под запрет, составит Роскомнадзор. Он должен быть опубликован на официальном сайте ведомства.