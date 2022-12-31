Пользователей WhatsApp предупредили об отключении мессенджера с 1 января Эксперт Кузьменко: с 1 января WhatsApp перестанет работать на гаджетах со старой ОС

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Мессенджер WhatsApp с начала 2023 года прекратит поддержку устройств со старой версией операционных систем. Среди устаревших моделей окажутся iPhone 5 и 5с, ряд моделей компаний Sony, LG, Samsung и других. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он рассказал, что проверить, не устарела ли версия операционной системы, пользователи могут в настройках. Ранее WhatsApp уже прекращал поддержку устройств со старой операционкой.

Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках, — сказал эксперт.

Он также порекомендовал задуматься о приобретении более продвинутой модели, если выясниться, что гаджет попадает под ограничения. Кузьменко также предостерег от попыток воспользоваться «серыми» способами обхода запретов мессенджера, так как это может привести к утечке учетных данных и потере доступа к аккаунту в принципе.

Ранее профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский предупредил, что, несмотря на серьезную защищенность, большинство современных мессенджеров имеют лазейки для взлома. В частности, он отметил необходимость особенно внимательно относиться к сообщениям в Telegram, которые приходят от имени фейкового профиля «Уведомления».

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram, уловкой которой является предложение пользователю поучаствовать в интернет-голосовании. По данным разработчиков ПО от киберугроз, от человека требуется ввести свои личные данные для подтверждения голоса, после чего аферисты и получают доступ к странице пользователя.