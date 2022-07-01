Пользователей TikTok поразило свадебное платье за 200 рублей Жительница Огайо вышла замуж в свадебном платье за 200 рублей

Фото: people.com

Жительница американского штата Огайо Джиллиан Линч продемонстрировала подписчикам TikTok свое свадебное платье, за которое она отдала $3,75. По словам женщины, она наткнулась на него в комиссионном магазине — наряд был совершенно новым и с бирками, пишет People.

Джиллиан заприметила белое платье модели Camila Coelho REYNA в апреле в одном из секонд-хендов, после чего обнаружила в интернете точно такое же, но с другим ценником — $220. Она выложила видео с ним в TikTok, после чего оно стало вирусным. Подписчики удивились и стоимости платья, и тому, как девушка выглядела в нем.

Фото: people.com

Вы знаете, почему оно было там? Потому что оно хорошо смотрелось только тогда, когда вы его надевали. Вы воплотили мечту об идеальном платье в реальность, — заявила одна из пользовательниц Сети.

На сегодняшний день ролик набрал почти 800 тысяч лайков. Также стало набирать популярность видео свадьбы Джиллиан, на котором она показала и свои туфли, за которые отдала $8. Поклонники девушки в комментариях поделились своими историями проведения экономных торжеств.

Я не понимаю, как люди берут кредиты на свадьбы. Мы сделали нашу в парковой хижине. Стоимость аренды — $150. Украшали ее сами, — рассказала подписчица невесты.

Джиллиан отметила, что общая стоимость свадебного образа составила $121,75, поскольку она потратила $110 на пошив и подгонку платья под себя.

Фото: people.com

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава Федеральной комиссии США по связи Брендан Карр написал письмо гендиректору Alphabet Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку с требованием до 8 июля удалить TikTok из магазинов приложений. По его мнению, приложение собирает слишком много конфиденциальных данных, а затем передает их в Пекин.

По словам Захаровой, требование Карра — «либеральный тоталитаризм под американскими знаменами».