https://static.news.ru/photo/9d50f41e-c8a5-11e9-9af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот rumble.com

Пользователей соцсетей удивила нестандартная реакция кота на пылесос.

Большинство кошек не любят шум пылесоса и стараются куда-нибудь спрятаться во время уборки. Однако хвостатый герой данного видеоролика повёл себя совсем иначе.

Отсутствием у животного страха перед бытовой техникой воспользовались хозяева и пропылесосили кота. Пользователи соцсетей сочли, что это удобнее, чем чистить квартиру от шерсти.

На портале Reddit видео набрало около 60 тысяч лайков. Некоторые комментаторы выразили сожаление, что не могут проделать подобное со своими питомцами. Впрочем, отдельные пользователи предположили, что кот всё же может испытывать стресс от такой процедуры и начнёт линять сильнее обычного, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в США в приют сдали кота весом 12 кг. Хозяева отказались от питомца, заявив, что не могут больше его кормить.