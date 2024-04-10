Пользователей Сети озадачила новая цветовая иллюзия Пользователи Сети спорят из-за серого и розового цветов на стене

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Рунете нашлась новая оптическая иллюзия: одна из пользовательниц опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выкрасы стены, как она утверждает, серого цвета. Однако другие, в том числе ее муж, увидели там лиловый и розовый.

Девушка из ролика рассказала, что получила оттенок, вызвавший споры, смешав два серых. Она отправила супругу фото выкрасов, но он не заметил серых оттенков.

Позже пользовательница провела опрос в своем аккаунте, спросив подписчиков, какие цвета они видят. Так, розовый выбрали 72%, а серый — остальные 28%. Девушка также попыталась выяснить, какие оттенки прячутся на фото, использовав инструмент под названием «пипетка», который определяет цвета. Судя по видео, на снимке были серые.

Ранее телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг вызвала спор в соцсетях свои платьем. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, какого оно цвета: голубое оно или белое. Джилдинг выложила у себя в аккаунте два поста, в них она в одном и том же платье. Однако в первом случае она стоит на фоне синей стены, поэтому кажется, что платье приобрело голубой оттенок, при этом снимок был подписан следующим образом: «В среду — в белом».

Еще одну оптическую иллюзию опубликовали в Reddit. Один из пользователей выложил на сайт картинку и уточнил, что это статичное изображение, а не GIF-анимация. Другие рисунок показался движущимся.