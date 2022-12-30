Пользователей предупредили об опасной схеме взлома Telegram Эксперт Терелянский: мошенники пишут в Telegram с фейкового профиля «Уведомления»

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Несмотря на серьезную защищенность, большинство современных мессенджеров имеют лазейки для взлома. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский. В частности, он отметил необходимость особенно внимательно относиться к сообщениям в Telegram, которые приходят от имени фейкового профиля «Уведомления».

По словам профессора, злоумышленники в своей деятельности могут проанализировать код и вмешаться в него — например, отключить функцию проверки пароля. В этом случае жертва получает сообщение о попытке взлома, после чего ей предлагается пройти по предоставленной ссылке, которая обещает защитить учетную запись. В результате аккаунт оказывается недоступен для его владельца.

Терлянский заострил внимание на том, что сомнительные уведомления можно распознать по их статусу — в них, в частности, указано, что пользователь недавно был в сети. Настоящие уведомления от Telegram, по словам профессора, приходят из профиля с плашкой «Служебные уведомления».

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram, уловкой которой является предложение пользователю поучаствовать в интернет-голосовании. По данным разработчиков ПО от киберугроз, от человека требуется ввести свои личные данные для подтверждения голоса, после чего аферисты и получают доступ к странице пользователя.

В свою очередь Минцифры России сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в мессенджере Telegram. В ведомстве заявили, что мошенники маскируют программы для взлома под видом подаренных премиум-подписок. Пользователей приложения призвали установить в настройках двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.