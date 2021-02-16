Пользователей портала госуслуг предупредили о цифровых мошенниках

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Специалисты Роскачества сообщили о мошеннических схемах, нацеленных на пользователей портала Госуслуг и разработанных для похищения персональных данных.

Цель рассылки — побудить читателя кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, на котором будут похищены персональные и платёжные данные пользователя, — цитирует «Вечерняя Москва» сообщение Роскачества.

Мошенники имитируют оригинальную рассылку от портала госуслуг, но в сообщениях могут быть, например, предложения поучаствовать в розыгрыше гослото, отказавшись от которого пользователь якобы может потерять доступ в личный кабинет. Кроме того, в некоторых сообщениях предлагается получить якобы положенные социальные выплаты.

Эксперты советуют не переходить на сомнительные порталы по ссылкам в письме, а также обращать внимание на наличие HTTPS. Если сертификат безопасности сайта был выдан недавно, то есть вероятность, что сайт мошеннический.

Как писал NEWS.ru, аферисты придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. Как известно, чтобы зарегистрироваться на платформе, кто-то должен прислать человеку приглашение. По другому в соцсеть не попасть. На этой особенности и сыграли мошенники. На известных российских интернет-«барахолках» стали появляться объявления о продаже приглашения в Clubhouse. То есть человек за символическую сумму предлагает пригласить другого пользователя на платформу. Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие, предупредил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.