Пользователей мессенджеров предупредили об угрозе слежки Киберэксперт Степанов: за пользователями мессенджеров Telegram и WhatsApp могут следить

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Пользователи мессенджеров могут стать объектами слежки. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов. По его словам, существует целый ряд способов сбора информации о людях.

Так, с помощью функции «Найти людей рядом» в Telegram хакеры создали скрипт, позволяющий определить точное местонахождение человека. В свою очередь WhatsApp содержит уязвимости, благодаря которым злоумышленники имеют возможность собрать большой объем данных о пользователе. Также мошенники могут рассылать спам и ботов, в том числе для кражи банковских данных.

Степанов посоветовал как можно меньше использовать геолокацию, подключить двухфакторную аутентификацию для входа в учетную запись и ограничить группы лиц, имеющих возможность отправки сообщений и добавления в чаты.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о запрете передачи персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Соответствующее положение содержится в законе о регулировании онлайн-ресурсов с объявлениями. Также запрещается использовать при выполнении государственного или муниципального задания иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления персональных данных россиян и информации о переводах денежных средств.