Пользователь TikTok нашёл скелеты на картах Google в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/6d72d090-76b0-11eb-b795-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua

Интернет-пользователь во время «прогулки» по Чернобылю при помощи сервиса Google Maps обнаружил несколько скелетов.

Юзер под ником @googlemapsfun изучал заброшенные постройки города. Под крышей одной из них он увидел груду костей, которые лежали на проросшей сквозь бетонный пол траве.

Ролик со странной находкой за три дня набрал свыше 4,3 млн просмотров. Некоторые комментирующие предположили, что останки принадлежат людям.

В свою очередь журналисты Daily Star озвучили другую версию. По их мнению, кости остались после гибели какого-то крупного млекопитающего животного. Так, после катастрофы в город вернулись медведи, волки, рыси, олени и лоси.

Ранее NEWS.ru писал, что редкий вид бабочек обнаружен в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Так, найденное насекомое по своим размерам напоминает птицу. По словам учёных, голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ним.