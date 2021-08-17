Полёт пассажирского Ил-114 в Кубинку запретили из-за крушения Ил-112В

Пассажирскому самолёту Ил-114-300 не разрешили перелёт между аэродромами Жуковский и Кубинка из-за катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-112В. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Собеседник агентства пояснил, что Ил-114-300 имеет гражданскую версию двигателей ТВ7-117СТ, которые были установлены на Ил-112В. Решение о запрете полёта связано с тем, что в качестве причины крушения военно-транспортного самолёта называется проблема с двигателем. Оно останется в силе до выяснения причин катастрофы.

Ил-114-300 должен был лететь в Кубинку для участия в форуме «Армия-2021».

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

Перед падением самолёта у него загорелся правый двигатель. Предполагается, что пожар был вызван попаданием масла в камеру сгорания. В силовых структурах отметили, что Ил-112В свалился в штопор из-за сбоя системы флюгирования винта.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли.

По факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.